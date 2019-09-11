Назван неожиданный фактор, продлевающий жизнь

Исследование провели в Великобритании.Миллионы людей по всеми миру стремятся к долголетию. Эта тема уже несколько десятков лет изучается учеными, однако до сегодняшнего днячеткие факторы, влиющие на продолжительность жизни человека названы не были.Многие люди целыми годами ведут здоровый образ жизни и во многом себе отказывают для того, чтобы продлить срок отведенной им жизни. Есть и, кто прибегает к разного рода народной медицине и разнообразным обрядам, которые должны помочь обрести человеку долголетие.Однако, некоторое время назад за дело взялись ученые из Великобритании. Группа исследователей провале тщательный анлаиз болле 150-ти исследований, который проводились в разные года в разных странах. Сообщается, что общее количество участников эксперименты достигло почти 300 миллионов людей из20-ти разных стран. Ученые сравнивали данные тех, кто живет в условиях, где имеет неограниченный доступ к регулярным прогулкам на свежем воздухе, где есть зеленые посадки, а так же тех, кто живет в больших городах, и редко выбирается на природу.В ходе исследование специалисты пришли к неминуемый связи и пропорциональности уровня здоровья и продолжительности жизни, а так же времени, которое люди проводят на прогалках на свежем воздухе.«В ходе исследования, мы пришли к тому, что время пребывания в местах, где есть естественные зеленые насаждения связано с разнообразными и значительными преимуществами для здоровья. Это снижает риск диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, преждевременной смерти и преждевременных родов, а также увеличивает продолжительность сна», – объяснсяют участники исследовательской группы.Так же учены заявили о том, что времяпровождение на свежем воздухе существенно уровень кровянного давления, снижает количство и силу головных болей, увеличивает качество и продолжительность сна. Так же было заявлено, что люди, живущие в более «зеленых» местностях испытывают намного меньше проблем со стрессом.«Те люди, что живут вблизи зеленого пространства, скорее всего, имеют больше возможностей для физической активности и общения. Кроме того, воздействие разнообразных бактерий, присутствующих в природных зонах, может также положительно влиять на иммунную систему и снижать развитие воспалений», – отмечают исследователи.», — дополняют ученые.Так же специалисты заявили о том, что регулярное нахождение на свежем воздухе может заменить лекарства, или в каких-то случаях, стать достойной альтернативой множеству медикаментов.