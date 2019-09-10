Этот привычный напиток защищает от камней в желчном пузыре

Нужно выпивать шесть чашек в день.Шесть чашек кофе в день могут быть связаны с защитой от камней в желчном пузыре. Кофеин способствует выработке желчных кислот, препятствующих формированию камней. Результаты исследования, проведенного группой специалистов из Копенгагенского университета (Дания), опубликованы в журнале Journal of Internal Medicine.Исследователи проанализировали данные о здоровье и образе жизни почти 104 с половиной тысяч взрослых людей. Информация о них собиралась в среднем на протяжении восьми лет. Ученые сопоставили число чашек кофе, которые обычно выпивали эти люди, и риск развития у них желчекаменной болезни.Анализ собранных данных показал, что одна чашка кофе в день снижает этот риск на 3%. А у тех, кто выпивает по шесть чашек кофе в день и даже больше, риск появления камней в желчном пузыре на 23% ниже, чем у тех, кто вообще не пьет кофе.Этот эффект объясняется присутствием в кофеине химических соединений, которые стимулируют выработку желчных кислот, считают ученые. Именно из-за дефицита этих кислот происходит формирование холестериновых камней в желчевыводящих протоках.Такой тип исследований лишь показывает связь о том, что употребление кофе защитит от камней в желчном пузыре. В целом, этот напиток (без добавления сахара) сейчас считается частью здоровой диеты. Ограничить его употребление рекомендуют лишь беременным и тем, кто страдает от побочных эффектов после кофе: головная боль, учащенное сердцебиение и нервозность.