Диетологи подсказали, чем лучше питаться при отравлении

Можно ли пить чай.Диета при отравлении у взрослых чаще всего случается после употребления некачественных пищевых продуктов.Поэтому важно помочь своему организму восстановиться с помощью диеты. Но для этого стоит знать, какие продукты способствуют пополнению утраченных сил, и что, наоборот, употреблять в пищу нежелательно.В первый день отравления надо много пить негазированной воды, чтобы вывести токсины. Также можно пить несладкий чай. Жидкость должна быть теплой, и питься небольшими порциями, чтобы не спровоцировать рвоту, – около двух литров в сутки.Пищевое отравление – симптомывысокая температура;снижение или отсутствие аппетита;астения;диарея;боль в животе;вздутие живота;тошнота и рвота;холодный липкий пот;низкое давление;учащенное сердцебиение.На второй день, если организму не нужно, то не надо себя заставлять что-то есть. Лучше выпить что-нибудь питательное в жидком виде – кисель, бульон, йогурт. Можно добавить кусочек сухарика или вчерашнего хлеба.Не забывайте следить за общим состоянием.А к обычному питанию нужно возвращаться постепенно. Ведь отравление – сильный удар по печени. Поэтому избегайте жареного и алкоголя даже через неделю после отравления.Что можно и нельзя есть при отравленииВ первые дни после отравления организм человека ослаблен, поэтому не следует перегружать его жирами и углеводами, поскольку они требуют значительных энергетических затрат для их усвоения. Оптимальный вариант – это добавление капельки масла в готовое блюдо.Овощи лучше отварить. Фрукты могут вызвать брожение в кишечнике – следует остерегаться чрезмерного их приема. Ни в коем случае нельзя уменьшать количество белка. Во время отравления организм теряет белок в большом количестве, поэтому основой при составлении диеты при пищевом отравлении у взрослых должны быть белком блюда.