Врачи рассказали о вредных свойствах халвы

Халву любят многие сладкоежки. А, так как она очень сладкая, многие привыкли думать что она состоит в основном из сахара, а потому не несет никакой пользы организму.В то же время ее нельзя есть больным диабетом, панкреатитом и холециститом. Также не рекомендуется сочетать прием этого десерта с другими сладостями и хлебобулочными продуктами, потому как он сам по себе достаточно сытный и полноценны.Три основных компонента халвы — это белковая масса, получаемая из семян или орехов, подсластитель и пенообразователь.В качестве подсластителя используются сахар, патока или мед. А в качестве пенообразователя — корень колючелистника, солодковый корень, корень алтея или яичный белок на выбор. Это натуральные компоненты, основная функция которых придать халве слоисто-волокнистую структуру.Аскорбиновая кислота используется в качестве антиокислителя, а лецитин — в качестве природного эмульгатора. Также в состав халвы могут входить различные вкусовые добавки: ванилин, какао, изюм.Белковая основа превращает халву в очень полезный десерт. Она богата рибофлавином, ниацином, кальцием, железом, магнием, фосфором, фолиевой кислотой. А также пищевыми волокнами и мальтозой.По количеству содержания белков халва стоит на одной ступени с мясом. Но если употребление мяса влечет за собой повышение уровня холестерина в организме, то употребление халвы проходит без каких-либо последствий.Это объясняется тем, что в ее составе присутствуют только ненасыщенные жиры.Единственный минус халвы в ее высокой калорийности. 100 г продукта содержит около 550 килокалорий. Смущает также наличие сахара в составе некоторых видов. Если его заменить мёдом или кленовым сиропом, пользу халвы трудно будет недооценить.Польза халвы для организма неоспорима. Вот только есть ее нужно в умеренных количествах. 30 г в день вполне достаточно, чтобы обогатить организм и насладиться вкусом.Польза халвы подсолнечной, самой распространенной в наших краях особенно ощутима для женского организма. Семена подсолнечника богаты биотином, альфа-токоферолом (витамином Е), бета-ситостеролом, которые необходимы для здоровья женщины.В этом смысле пользу от их употребления можно сравнить с пользой употребления авокадо.