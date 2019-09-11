Ученые выяснили, как грибы влияют на мужское здоровье

Исследование проводили американские и японские эксперты.Довольно распространенной проблемой со здоровьем, вероятностью заболеть которой подвежены многи мужчины со всего мира, является рак простаты. Чтобы уменьшить печально высокую статистику данного заболевания среди взрослых мужчин, ученые решили заняться детальным изучением этого недуга,.Итак, группа ученых из Соединенных Штатов Америки и Японии решила провести исследование, в ходе которого был найден продукт питания, существенно снижающий риск развития онкологии в мужской предстательной железе. В ходе эксперимента, который длился более 13 лет, специалисты наблюдали за состоянием здоровья около 38 тысяч мужчин разных возрастов и разных национальностей. Принять участие в исследовании, добровольно согласились 37 с половиной тысяч мужчин со всего мира, возрастом от 40 до 79 лет.По завершению эксперимента, медики пришли к выводу, что неминуемой связью с уровнем мужского здоровья обладает наличие в рационе питания человека такого продукта, как грибы. Как сообщают исследователи, по информации которую они получили во время эксперимента, можно абсолютно точно сказать, что если мужчина в свой рацион питания включил грибы, риск развития рака простаты снижается почти на 18 процентов.Однако данный продукт будет иметь влияние в случае, если человек будет есть его не менее трех раз в неделю. Сильно налегать на продукт не стоит, и употреблять грибы в слишком большом количества не нужно, так как это уже не улучшит здоровье, а только может навредить.Особый положительный эффект на уровень мужского здоровья в связи с включением в рацион питания грибов, был заметен у мужчин, которые находились в возрастном диапазоне от пятидесяти до шестидесяти лет.Специалисты объясняют, невероятная польза грибов в контексте профилактики онкологии простаты, объясняется тем, что в определенных видах грибов содержатся антиоксиданты, положительно влияющие на мужской организм в целом.