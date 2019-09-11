Названы блюда, которые лучше не заказывать с доставкой

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Как не отравиться едой из ресторана.Заказ еды прямо домой или в офис – удобный сервис, и многие им пользуются. Но это не всегда безопасно, случаются и отравления. Какие блюда являются наиболее опасными для доставки из ресторана и почему?Суши и роллы. Они делаются с использованием сырой рыбы, то есть с минимальной термической обработкой. И далеко не всегда есть уверенность, что рыбу правильно размораживали и правильно замораживали (должна быть очень быстрая заморозка при пятидесяти градусах). Васаби и имбирь, которые обладают антисептическими свойствами, вряд ли помогут, если в сырой рыбе уже начали размножаться патогенные организмы. Летом, в жару, нужно быть особенно осторожными.Карпаччо. Крайне рискованно брать все блюда из мяса и рыбы, которые делаются без термической обработки.Пицца, шашлыки, пироги. Замечательно, если их готовили непосредственно перед доставкой. А если блюда сделали сильно заранее и перед доставкой разогрели в микроволновке, это очень плохо, так как в них могут размножаться патогенные микроорганизмы.Кондитерские изделия. Крем — прекрасная среда для бактерий.Салаты, особенно с майонезом. Это тоже среда для размножения бактерий.Таким образом, очень важно, чтобы продукты обрабатывались термически, мясо и рыба хорошо прожаривались, а сроки доставки строго соблюдались.Типичные симптомы пищевого отравления: понос (стул водянистый, зловонный, с непереваренными остатками пищи), тошнота, многократная рвота. Характерны слабость, головокружение, повышение температуры, озноб, болезненные спазмы в области желудка, метеоризм, обильное слюноотделение. В таких случаях необходимо срочно вызывать врача.