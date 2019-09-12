Врачи назвали возможные причины болей в коленях
Мениск – это хрящевая прослойка, которая уменьшает трение, является своеобразным амортизатором, который стабилизирует сустав в колене. Он крайне важен для здоровья, поэтому его надо поддерживать в стабильном состоянии.
Но что делать, если болит колено? Как лечить мениск?
Причины повреждения мениска
Во время ходьбы мениск позволяет не стирать коленные суставы. К основным причинам появления проблем с ним относят:
Удары и падения, ушибы колена;
Травмы колена, когда голень поворачивается наружу или вовнутрь;
Резкое сгибание колена из положения согнутой ноги;
Дегенеративные изменения;
Наличие ревматизма, хронических заболеваний.
Наиболее частой причиной становятся травмы, особенно у молодёжи, занимающейся спортом. Приседы с гантелями, удары у футболистов, падения лыжников – вид спорта, влияющий на состояние коленных суставов, может быть причиной развития разрыва мениска. При его воспалении незамедлительно необходимо обратиться к врачу.
Как происходит разрыв мениска
О разрыве мениска невозможно не узнать. После травмы или ушиба человек чувствует щелчок в колене, который сопровождается острой и резкой болью. Со временем эта болезненность проходит, наступает адаптация, хотя пациент чувствует дискомфорт.
Симптомы заболевания
Симптоматику можно разделить на острый и хронический периоды. Для острого характерны:
Острая боль при пальпации;
Отёчность, воспаления;
Боль при ходьбе;
Характерный щелчок при сгибании и разгибании колена;
Повышение температуры в месте воспаления;
Синяки и покраснения на колене.
В любом случае пациент страдает от сильной боли, хромоты. Иногда же ноющие боли имеют свойство периодически пропадать, от чего человек может не сразу обратиться в больницу за своевременным лечением.
Диагностика и лечение
Диагностика мениска может быть затруднена. Для этого назначают ряд обследований, к примеру, ультразвуковое сканирование, МРТ, артрографию, артроскопию. По результатам анализов будет ясно, какое потребуется лечение – оперативное или консервативное.
Лечение происходит в несколько этапов: физиотерапия, восстановительная хирургия и мэнискэктомия (удаление мениска). Оперативное вмешательство может иметь ряд преимуществ:
Быстрое восстановление после операции;
Отсутствие больших разрезов, шрамов;
Отсутствие послеоперационной гипсовой повязки;
Возможность провести операцию амбулаторно.
После операции пациенту назначают физиотерапию, которая длится около трёх недель. Также может потребоваться лечебная гимнастика, с помощью которой мышцы приводятся в тонус.
Но при незначительном разрыве мениска может потребоваться консервативное лечение. На этот период требуется снизить физическую нагрузку на колени, прекратить заниматься спортом. При улучшении симптоматики назначается лечебно-восстановительная гимнастика, с помощью которой укрепляются мышцы. Также могут быть назначены медикаментозные препараты, оказывающие противовоспалительный эффект.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил stulout в категорию Травматология
Добавить комментарий