Врачи назвали возможные причины болей в коленях

Мениск коленного сустава представляет собой болезнь, которую часто называют профессиональной. Она наиболее часто преследует именно спортсменов.Мениск – это хрящевая прослойка, которая уменьшает трение, является своеобразным амортизатором, который стабилизирует сустав в колене. Он крайне важен для здоровья, поэтому его надо поддерживать в стабильном состоянии.Но что делать, если болит колено? Как лечить мениск?Причины повреждения менискаВо время ходьбы мениск позволяет не стирать коленные суставы. К основным причинам появления проблем с ним относят:Удары и падения, ушибы колена;Травмы колена, когда голень поворачивается наружу или вовнутрь;Резкое сгибание колена из положения согнутой ноги;Дегенеративные изменения;Наличие ревматизма, хронических заболеваний.Наиболее частой причиной становятся травмы, особенно у молодёжи, занимающейся спортом. Приседы с гантелями, удары у футболистов, падения лыжников – вид спорта, влияющий на состояние коленных суставов, может быть причиной развития разрыва мениска. При его воспалении незамедлительно необходимо обратиться к врачу.Как происходит разрыв менискаО разрыве мениска невозможно не узнать. После травмы или ушиба человек чувствует щелчок в колене, который сопровождается острой и резкой болью. Со временем эта болезненность проходит, наступает адаптация, хотя пациент чувствует дискомфорт.Симптомы заболеванияСимптоматику можно разделить на острый и хронический периоды. Для острого характерны:Острая боль при пальпации;Отёчность, воспаления;Боль при ходьбе;Характерный щелчок при сгибании и разгибании колена;Повышение температуры в месте воспаления;Синяки и покраснения на колене.В любом случае пациент страдает от сильной боли, хромоты. Иногда же ноющие боли имеют свойство периодически пропадать, от чего человек может не сразу обратиться в больницу за своевременным лечением.Диагностика и лечениеДиагностика мениска может быть затруднена. Для этого назначают ряд обследований, к примеру, ультразвуковое сканирование, МРТ, артрографию, артроскопию. По результатам анализов будет ясно, какое потребуется лечение – оперативное или консервативное.Лечение происходит в несколько этапов: физиотерапия, восстановительная хирургия и мэнискэктомия (удаление мениска). Оперативное вмешательство может иметь ряд преимуществ:Быстрое восстановление после операции;Отсутствие больших разрезов, шрамов;Отсутствие послеоперационной гипсовой повязки;Возможность провести операцию амбулаторно.После операции пациенту назначают физиотерапию, которая длится около трёх недель. Также может потребоваться лечебная гимнастика, с помощью которой мышцы приводятся в тонус.Но при незначительном разрыве мениска может потребоваться консервативное лечение. На этот период требуется снизить физическую нагрузку на колени, прекратить заниматься спортом. При улучшении симптоматики назначается лечебно-восстановительная гимнастика, с помощью которой укрепляются мышцы. Также могут быть назначены медикаментозные препараты, оказывающие противовоспалительный эффект.