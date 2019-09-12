Врачи рассказали о растениях с обеззараживающими свойствами

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В список таких растений вошли разные виды перечной мяты.О лечебных возможностях мяты известно давным давно. Из этого успокаивающего зелья делали отвары, мыли руки, применяли траву для украшения помещения, чтобы воздух в доме был ароматнее и чище.Очень популярна перечная мята, которая бывает черной (идеальна для лечебных целей) и белой (широко используется в парфюмерном деле). Широко применяется в медицине и кулинарии.Трава с неповторимым свежим ароматом обладает обеззараживающим и расслабляющим действием. Это обусловлено содержанием дубильных веществ, марганца, меди, магния и витамина А.Ее используют для повышения аппетита, снятия стресса, избавления от депрессии, а также для нормализации работы ЖКТ и улучшение пищеварения, обезболивания обморожений и ран, повышения интеллектуальной деятельности, нормализации работы сердца, повышение эластичности сосудов и ускорение метаболизма.