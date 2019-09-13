Эти напитки способны улучшить качество сна

Вы сможете гораздо быстрее уснуть.Психолог Дебора Севитч на основе 35-летнего изучения человеческого сна, бессонницы и факторов, которые влияют на нее, назвала напитки, которые улучшают сон и которых стоит избегать.Выпив перед сном стакан вишневого сока, вы сможете гораздо быстрее уснуть. Также он рекомендуется работникам ночной смены, чтобы легче заснуть утром.Чай из цветов ромашки с кусочками маракуйи также положительно влияет на качество сна. Этот напиток нужно выпить за полтора часа до сна, добавив немного меда.Стакан молока перед сном (за 90 минут) поможет быстрее уснуть.Вода является важнейшим напитком, который нужно пить не только перед сном, но и в течение всего дня для поддержания здоровья. Однако стакан воды перед сном стимулирует работу почек, что может стать причиной того, что в течение первых часов сна придется несколько раз проснуться.Вместе с тем, некоторые напитки крайне негативно влияют на сон — от алкоголя и кофе перед сном стоит отказаться.И еще одно — стоит прекратить пить любую жидкость за час до сна. Тогда его нарушение в течение первых нескольких часов, когда сон самый глубокий и организм восстанавливается после напряженного дня, будут минимальными.