Врачи объяснили, почему исчезают родинки
Родинки, которые есть на теле у каждого человека, возникают в результате наследственности и ультрафиолетового излучения — ученые рассказали, что влияет на их появление на различных частях тела.
Ученые из Медицинского колледжа Лондона провели исследование, в котором изучили данные более трех тысяч близнецов. В ходе эксперимента специалисты изучили родинки на животе, руках, голове, спине, шее и ногах испытуемых. Все добровольцы на момент исследования были здоровы.
Как показали результаты, в наименьшей степени (26%) генетическая предрасположенность влияла на появление родинок на спине и животе, а в крупнейшей (69%) — на ногах.
Полученные результаты исследователи намерены использовать при диагностике и лечении меланомы.
Ученые добавили, что родинки в первой половине жизни появляются, а во второй половине часть из них исчезает, а часть может потовщуватись, бледнеть или, наоборот, становиться ярче.
После любого воздействия ультрафиолета (после загара на солнце, в солярии) родинки «активизируются», темнеют, увеличиваются, появляются новые.
Врачи отмечают, что изменение цвета и формы родинки, неприятные ощущения в ней или вокруг нее — это повод немедленно посетить врача.
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