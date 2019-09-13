Врачи объяснили, почему исчезают родинки

Нормально ли изменение цвета или формы.Родинки, которые есть на теле у каждого человека, возникают в результате наследственности и ультрафиолетового излучения — ученые рассказали, что влияет на их появление на различных частях тела.Ученые из Медицинского колледжа Лондона провели исследование, в котором изучили данные более трех тысяч близнецов. В ходе эксперимента специалисты изучили родинки на животе, руках, голове, спине, шее и ногах испытуемых. Все добровольцы на момент исследования были здоровы.Как показали результаты, в наименьшей степени (26%) генетическая предрасположенность влияла на появление родинок на спине и животе, а в крупнейшей (69%) — на ногах.Полученные результаты исследователи намерены использовать при диагностике и лечении меланомы.Ученые добавили, что родинки в первой половине жизни появляются, а во второй половине часть из них исчезает, а часть может потовщуватись, бледнеть или, наоборот, становиться ярче.После любого воздействия ультрафиолета (после загара на солнце, в солярии) родинки «активизируются», темнеют, увеличиваются, появляются новые.Врачи отмечают, что изменение цвета и формы родинки, неприятные ощущения в ней или вокруг нее — это повод немедленно посетить врача.