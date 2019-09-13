Найдена еще одна причина развития диабета

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Болезнь может развиться даже без инсулинорезистентности.Дисбаланс инсулина может быть не единственной причиной возникновения сахарного диабета. С тем же успехом вызвать заболевание способно накопление жира в печени.Эксперименты с участием добровольцев с избыточной массой тела показали, что накопление жира в печени может привести к развитию диабета второго типа. Причем болезнь может развиться даже без инсулинорезистентности — невосприимчивости организма к гормону инсулину — считающейся основной причиной развития этой эндокринной патологии.Уровень сахара в крови в основном регулируется двумя антагонистическими гормонами: инсулином, который снижает уровень глюкозы в крови, и глюкагоном, который повышает его. Под их воздействием печень производит и перераспределяет глюкозу, таким образом играя важную роль в ее регулировании.Поэтому людей с избыточным весом подстерегают сразу две угрозы: с одной стороны, риск развития инсулинорезистентности, предвестника диабета 2 типа, и с другой стороны, накопление жира в клетках печени.Скопление липидов (органические соединения, куда входят жиры и другие жироподобные вещества) вызывает изменение морфологии и структуры митохондрий — единственного источника энергии клеток.По мнению ученых, исследование помогло пролить свет на механизм развития сахарного диабета у людей с жировой болезнью печени.