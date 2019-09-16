Врач рассказал, что опасно делать при отравлении

Советы терапевта.Часто люди совершают ошибки, пытаясь вылечить от отравления себя или близкого человека. Врач-терапевт рассказала, что категорически нельзя делать при отравлении.Отравления делятся на пищевые, химические, отравления летучими веществами, лекарственными средствами и грибами. Все они имеют свои особенности, но содержат общий необходимый набор действий для их нейтрализации. Вкратце это: освободить человека от отравляющего вещества, обеспечить свободное дыхание, напоить тёплой водой или молоком и вызвать врача.Пять вещей, которые нельзя делать при отравлении.Самолечение. Вызвать врача нужно обязательно, за исключением лёгких пищевых отравлений. Тогда достаточно промыть желудок, и дать сорбент.Если человек без сознания или близок к этому, не позволяйте ему лежать на спине. Переверните его на бок, чтобы он не захлебнулся рвотой.Пытаться вызвать рвоту у человека без сознания, а так же у беременных и при судорогах нельзя. Дождитесь врача.При химических отравлениях не пытайтесь нейтрализовать кислоту щёлочью и наоборот. Это вызовет выделение большого количества газа, что усилит степень воздействия отравляющего вещества. В этой же связи, не стоит пытаться напоить отравленного человека газированной водой. Используйте чистую воду без газа.И, пожалуй, самое важное при отравлениях – профилактика. Берегите себя. Не ешьте сомнительную пищу и незнакомые грибы, не храните продукты рядом с химикатами, не злоупотребляйте лекарствами. И помните, зачастую внимательность и аккуратность – лучший способ избежать отравления.