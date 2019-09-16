Диабет: кто более остальных в группе риска

Исследователи обнаружили связь между типом фигуры и риском развития сахарного диабета. Читай, чтобы узнать подробнее.Ученые заключили, что женщины-обладатели фигуры «яблоко» имеют более высокий риск диабета чем те, чья фигура напоминает грушу.Дело в том, что висцеральный (брюшной) жир чрезвычайно опасен для здоровья. Именно он провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и многих других опасных заболеваний.Специалисты установили, что каждый набранный килограмм висцерального жира повышает риск развития диабета второго типа у женщин более чем в семь раз. Такое же количество жира у мужчин увеличивает вероятность появления заболевания чуть более чем в два раза.Причиной накопления жира в области талии ученые называют малоподвижный образ жизни. Чтобы «сбросить» его, специалисты рекомендуют делать следующие вещи:Аэробные упражнениЭто бег, занятия на велотренажерах, аэробика и т.п. Такие упражнения снижают сопротивляемость к инсулину, уменьшают количество ферментов в печени и стабилизируют уровень триглицеридов в крови. Вместо силовых нагрузок отдавай предпочтение аэробным упражнениям — они намного эффективнее.Полезные продуктыВключи в свой рацион бобовые, куриную грудку, брокколи, натуральный йогурт, авокадо и лук. Эти продукты помогут «разогнать» метаболизм, что ускорит похудение.Больше клетчаткиОна содержится в овсе, ячмене, орехах, семенах, бобах, горохе, а также в некоторых фруктах и овощах. Ученые утверждают, что переход на рацион, богатый клетчаткой, уменьшает висцеральный жир на 3,7%.