Диетологи рассказали, как считать калорийность продуктов для эффективного похудения

Предыдущие рекомендации были обновлены после детальных исследований.Зарубежные эксперты по питанию создали новую норму калорийности потребляемой пищи в день для быстрого похудения. Результаты исследования опубликованы в журнале Consumer Research.В настоящее время норма калорийности потребляемой пищи составляет для мужчин 2500 калорий в день, в то время как для женщин — 2000 Ккал. Но теперь, исходя из новых данных, эти показатели могут оказаться устаревшими. В частности, исследователи обнаружили, что похудеть быстрее позволит подсчитывание калорийных лимитов для каждого приема пищи, а не за все сутки. Эксперименты показали, что такой подход приводит к большей вероятности того, что человек в общей сложности съест меньше.Эксперты из бизнес-школы Warwick показали двум группам по 50 человек изображения различных видов пищи с предположением о том, сколько калорий было на каждой тарелке. Результаты показали, что тем диетологам, которые разработали норму на каждый перекус, удалось добиться установления общего среднего лимита у добровольцев в размере 1528 калорий.Что касается прежней схемы, то она находилась на отметке 2 011 калорий. Как выяснилось, в первом случае общий показатель в среднем составлял 1417 калорий, что меньше на 217 единиц, чем при применении обычной схемы подсчета.«Лица с ежедневным планом думали о сокращении калорий чаще всего во время ужина и перекусов, предполагая, что они, скорее всего, будут переедать, но не думали о других блюдах.Те же люди, которые задумывались над каждым приемом пищи, успешно снизили ежедневный лимит, что сработало в пользу похудения», — отметили авторы исследования.