Врачи назвали напитки, опасные для людей в возрасте

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С годами организм становится менее защищенным.Сегодня мы поговорим не об алкоголе – все прекрасно знают, что злоупотреблять им не стоит. Мы расскажем о напитках, которые кажутся безобидными, но на самом деле могут причинить серьезный вред.Врачи считают, что для каждого возраста есть свои ограничения в пищевых привычках – то, что мы легко можем позволить себе в 30 лет, в 50 становится опасным. Это связано не только с возрастными изменениями, но и с тем, что с годами накапливается все больше болезней и нарушений в организме.Первое, с чем стоит попрощаться – сладкая газировка. Европейские специалисты считают газировку одним из основных виновников эпидемии ожирения. В одном стакане такой газировки может быть 3-5 чайных ложек сахара. То есть, всего два стакана напитка перекрывают дневную норму сахара, которую можно употреблять без вреда здоровью. Сейчас многие производители используют вместо сахара заменители, но и многие из них причиняют только вред.Выбросьте из своего рациона все растворимые напитки, вроде кофе «3 в 1», гранулированных чаев или сухих киселей. Все они содержат пустые калории и не принесут никакой пользы. Главная их опасность не только в сахаре, а в том, что такие напитки очень богаты красителями и ароматизаторами.Еще один напиток, от которого стоит отказаться – фруктовый сок. Даже если вы сами выжимаете его, стоит помнить, что фрукты содержат сахара. Для приготовления одного стакана апельсинового сока нужно примерно три фрукта. Скушать столько за раз мало кто сможет, а вот выпить стакан сока – запросто. Но в соке нет клетчатки, которая замедляет усвоение фруктовых сахаров.