Как снизить нагрузку на глаза при просмотре телевизора
Врачи из Великобритании дали некоторые рекомендации людям, которые много времени проводят за экраном телевизора или компьютера.
Подобное времяпрепровождение крайне негативно сказывается на зрении, проблемы с которым испытывает большинство людей. Особенно этому подвержены люди в возрасте от 40 лет.
Стоит отметить, что в среднем человек моргает 20 раз в минуту. Однако, когда он сосредоточен на экране телефона, телевизора или компьютера, количество морганий снижается, что приводит к сухости глаз.
Это может привести не только к головным болям, но также к потере зрения.
Желательно каждые 20 минут отводить взгляд от экрана для того, чтобы глаза отдохнули. Стоит также на 20 секунд сфокусировать взгляд на каком-либо предмете, который стоит далеко.
Следует тщательно следить за тем, что вы едите. Правильное питание обеспечит здоровье глаз.
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