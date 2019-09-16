Как снизить нагрузку на глаза при просмотре телевизора

Особенно страдают люди в возрасте от 40 лет.

Врачи из Великобритании дали некоторые рекомендации людям, которые много времени проводят за экраном телевизора или компьютера.

Подобное времяпрепровождение крайне негативно сказывается на зрении, проблемы с которым испытывает большинство людей. Особенно этому подвержены люди в возрасте от 40 лет.

Стоит отметить, что в среднем человек моргает 20 раз в минуту. Однако, когда он сосредоточен на экране телефона, телевизора или компьютера, количество морганий снижается, что приводит к сухости глаз.

Это может привести не только к головным болям, но также к потере зрения.

Желательно каждые 20 минут отводить взгляд от экрана для того, чтобы глаза отдохнули. Стоит также на 20 секунд сфокусировать взгляд на каком-либо предмете, который стоит далеко.

Следует тщательно следить за тем, что вы едите. Правильное питание обеспечит здоровье глаз.
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