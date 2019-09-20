Медики объяснили, почему у любителей хмельного появляется «пивной живот»

Развенчан популярный миф.Понятие «пивной живот» связано с потреблением пенного напитка мужчинами. Считается, что если мужчина регулярно пьет пиво, у него вырастает большой живот и вся фигура в целом лишается мужественных черт. Медики находит такое представление сильно искаженным.Появление у мужчин-любителей пива живота и груди обычно объясняют влиянием содержащегося в хмеле. фитоэстрогена, представлявшего собой растительный аналог женского гормона эстрогена. Но по словам специалистов фитоэстроген действует слабее гормона эстрогена минимум в 700 раз, об этом сообщает портал «Рамблер/доктор».Ученые считают, что в реальности пиво не приводит к такому повышению уровня эстрогена в мужском организме, которое бы вызывало в нем неблагоприятные изменения, включая рост «пивного живота». Были выполнены подсчеты, и они показали: чтобы мужчина получил суточную дозу женского эстрогена, он должен выпить 555 литров пива.В то же время эксперты отмечают, что лишний вес и оплывшие мужские фигуры при частом потреблении пива – это действительно не редкость. Они считают, что это происходит, в основном из-за того, что пиво, и без того содержащее в себе калории, еще и закусывается калорийными снэками. К пиву обычно выбираются сухарики, чипсы, бургеры, а также другие абсолютно не нужные организму закуски, содержащие в себе много жира, соли и многочисленных добавок.«Именно благодаря такой еде мужчины и набирают вес, пивной эстроген тут совсем не причем», — подчеркнули медики.