Медики выяснили механизм развития рака и распространения метастаз
Механизм развития рака и распространения метастаз заключается в том, что злокачественные клетки предпочитают перемещаться по широким, а не узким пространствам в межклеточном матриксе.
К такому выводу пришли ученые Университета Вандербильта (США).
В процессе развития рака внеклеточный матрикс становится дезорганизованным. Рак приводит к тому, что в матриксе появляются поры и каналы шириной от 3 до 30 мкм. Когда одни опухолевые клетки сформируют каналы или микротреки, другие раковые клетки сразу используют их для стремительного распространения.
В этом кроется причина малой эффективности против метастазирования ингибиторов матриксных металлопротеиназ.
Теперь ученые смогут разработать новые методы борьбы с раком последних стадий.
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