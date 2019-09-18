Медики выяснили механизм развития рака и распространения метастаз

Исследование позволит разработать новые методы борьбы с раком последних стадий.Механизм развития рака и распространения метастаз заключается в том, что злокачественные клетки предпочитают перемещаться по широким, а не узким пространствам в межклеточном матриксе.К такому выводу пришли ученые Университета Вандербильта (США).В процессе развития рака внеклеточный матрикс становится дезорганизованным. Рак приводит к тому, что в матриксе появляются поры и каналы шириной от 3 до 30 мкм. Когда одни опухолевые клетки сформируют каналы или микротреки, другие раковые клетки сразу используют их для стремительного распространения.В этом кроется причина малой эффективности против метастазирования ингибиторов матриксных металлопротеиназ.Теперь ученые смогут разработать новые методы борьбы с раком последних стадий.