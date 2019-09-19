Названа диета, помогающая похудеть на 4 кг за 5 дней

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Советы диетологов о том, как за пять дней потерять около 4 кг на морковной диете.Важно запомнить, что сидеть на овощных диетах обычно можно неделю-две, не более.Суть морковной диеты: в рационе как можно больше моркови, и свежей, и различных диетических блюд из нее.Завтрак: ромашковый чай или стакан негазированной минеральной воды, салат из свежей моркови и яблок.Второй завтрак: 1-2 свежие морковки или стакан морковного фреша.Обед: салат из свежей моркови, заправленный оливковым маслом, кусок запеченной морской рыбы, 1-2 свежих яблока.Полдник: стакан морковного фреша, свежие фрукты (кроме бананов и винограда).Ужин: салат из свежей моркови, отварная морковь, заправленная маслом, с грибами или кусочками отварной птицы, чашка ромашкового чая.Перед сном: травяной чай.Польза морковной диеты несомненна, однако запомните, что сидеть на овощных диетах обычно можно только неделю или две, но не больше. В овощах, несмотря на их несомненную пользу, содержится очень мало белков, поэтому не следует пренебрегать белковой пищей. Если овощная диета длится более двух недель, организм может привыкнуть к ней, и когда захотите вернуться к полноценному питанию, есть риск возникновения проблем с пищеварением в виде вздутия, запоров, болей в области желудка и печени.Выходить из овощной диеты нужно осторожно. Сначала введите в рацион каши, после — сыр и кисломолочные продукты, а уже потом переходите к мясу.