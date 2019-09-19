Какими болезнями чаще всего болеют осенью

В межсезонье часто обостряются хронические заболевания.

Врачи выяснили, какие болезни чаще остальных случаются в осенний период времени.

Чащи всего люди болеют следующими недугами:

ОРВИ. Простудные заболевания — вещь достаточно привычная в период межсезонья, так как организм не успевает адаптироваться под изменившиеся условия. Старайтесь заботиться о своем питании, включая больше сезонных овощей и фруктов.

Ожирение. С наступлением холодной погоды людям хочется больше есть и меньше двигаться. Как следствие, происходит набор лишнего веса. Не забывайте о важности спорта осенью.

Заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Пища становится более тяжелой и жирной.

Боль в суставах. Чтобы избежать дискомфорта, следует одеваться по погоде.

Депрессия. Чаще гуляйте на свежем воздухе и занимайтесь любимыми делами.
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Добавил stulout в категорию Инфекционные болезни

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