Ангина: врачами развеян главный миф

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Известный педиатр рассказал, какие ошибки совершают родители при лечении горла, и почему красное горло — не синоним ангины. Читай, чтобы узнать больше.Частые ангины — на самом деле явление довольно редкое. Просто здесь возникает путаница в терминологии. Ангиной медицинская наука называет совершенно определенную инфекцию, которая поражает миндалины и вызывается совершенно определенным микробом под названием стрептококк. А на бытовом уровне люди, как правило, склонны называть ангиной любое красное горло.Таким образом, «частые ангины» — это обычно обострение хронической инфекции горла — хронического тонзиллита. Обострение хронического тонзиллита возникает под воздействием респираторных вирусов. Главной причиной этих обострений является снижение местного иммунитета, т.е. защитных свойств слизистых оболочек. И главное, что надо делать для профилактики, — это укреплять местный иммунитет.Прежде всего, не допускать повреждения слизистых оболочек сухим и теплым воздухом, ограничивать контакты с людьми, не увлекаться лекарствами местного действия (всякими антисептиками, пшикалками, полосканиями), не ограждать ребенка от употребления холодной пищи, более того, регулярно есть мороженое, пить воду из холодильника (холодные продукты стимулируют кровообращение в носоглотке, повышая таким образом местный иммунитет миндалин).Ну и самое главное: активизация хронической инфекции далеко не всегда является поводом к лечению антибиотиками. Поэтому надо очень взвешенно, с помощь грамотного доктора каждый раз индивидуально решать вопрос и использовать антибиотики только тогда, когда в этом действительно есть необходимость.