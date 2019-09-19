Диетолог рассказала о продуктах, вызывающих быстрое насыщение

Такая пища поможет сбросить вес.Надолго насытить организм необходимыми питательными веществами и обмануть чувство голода поможет ряд продуктов, подавляющих аппетит и обеспечивающих нас нужными калориями и микроэлементами.Считать каждую калорию в надежде быстро сбросить вес – не эффективно, уверены эксперты. Ведь калорийность продукта и сытость, которую он дает – это две разных вещи, которые далеко не всегда совпадают. А отказывая себе во многих продуктах и жуя на обед листья салата, мы сами разжигаем волчий аппетит.Избежать этой неприятности можно, если включить в рацион правильные продукты либо устраивать ими легкие перекусы между основными трапезами.«Стоит чаще включать в рацион продукты, которые подавят аппетит и насытят организм нужным количеством активных веществ. К примеру, такой простой продукт как картофель является очень сытным, зато калорий в нем куда меньше, чем в кусочке хлеба. Речь, конечно, идет о вареной картошке, желательно в мундирах (так в ней сохраняется намного больше полезных веществ), но никак не о жареной или картошке фри», — отмечает врач.Прекрасным дополнением к обеду будут морская капуста, лук, зелень, а вместо перекуса груши — это продукты, содержащие большое количество йода, который благотворно сказывается на работе щитовидной железы. Именно от щитовидки зависит обмен веществ, она же контролирует наш аппетит и, в конечном итоге, вес.«Больше всего йода в морепродуктах и морской рыбе – включайте их в свой рацион как можно чаще и вы постоянно будете чувствовать себя бодрой и сытой. Для человека, занятого умственным трудом, морская рыба с овощами – лучший вариант обеда», — отметила медик.Прекрасно подойдут для перекуса перед обедом овощи и фрукты, особенно цитрусовые. Самым удачным выбором в сезон простуд будут апельсины — во первых, в них много витамина С, во-вторых, несмотря на низкую калорийность, они занимают одно из первых мест в списке самых сытных фруктов. А все потому, что в апельсинах много клетчатки, которая вызывает чувство сытости и позитивно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.Если во время рабочего дня постоянно хочется что-то пожевать, запаситесь миндальными орешками. Они содержат пищевые волокна, жирные кислоты, кальций, фосфор, железо, благодаря чему быстро насыщают и утоляют голод. Но стоит помнить, что все орехи высококалорийны, потому, если вы следите за фигурой и боретесь с лишним весом, ешьте не более 10 орешков в день.