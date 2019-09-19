Эти советы помогут предотвратить сезонную депрессию

Осенью важно иметь крепкую имунную систему.Осень считается не просто переходным временем года, а периодом депрессий. Но сезонной хандры можно легко избежать, если правильно организовать питание и режим дня.Как это сделать рассказала на страничке в Instagram диетолог-нутрициолог Лора Филиппова.По ее словам, крепкая иммунная система поможет справиться с осенней хандрой, ведь она «отвечает» за устойчивость к стрессам.Топ-5 советов, как избежать осенней депрессии:Питайтесь полноценно. Организм должен получать весь комплекс необходимых бжу, витаминов и минералов. Ешьте пищу, богатую клетчаткой и ферментированные продукты. Цельные злаки, овощи, бобовые, квашеная капуста, кефир, йогурт. Это способствует здоровью микрофлоры кишечника, от которой зависит иммунитет.Поддерживайте здоровье мозга и нервной системы достаточным количеством Омега 3. Жирная рыба рекомендована МОЗ к употреблению не менее 2-х раз в неделю. А цельные злаки — источник витаминов группы В.Здоровый сон – важная составляющая! Именно в фазе глубокого сна происходит «ремонт» всех систем и органов нашего тела.Занимайтесь спортом! Эндорфины гарантированы, а это залог хорошего настроения.Также эксперт напомнила о важности полноценного и сбалансированного сезонного питания и дала пару советов по его правильной организации.Она уточнила, что полезная еда максимально простая, натуральная, сезонная и разнообразная:Не нужно придумывать сложные рецепты, можно просто комбинировать разные продукты в одном приеме пищи! Например, в одном гарнире могут быть овощи и свежие, и гриль, и маринованные.Не забывайте про зелень — добавляйте ее везде! И помните, что зелень и овощи — не взаимозаменяемы.Замороженные овощи не в сезон – это отличный вариант. Не обходите их вниманием.Помните, что сбалансированное питание — это когда во время каждого приема пищи у вас в тарелке в балансе и белки, и жиры, и углеводы.