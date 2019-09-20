Эту болезнь вылечит вредный для здоровья напиток

Пиво полезно для диабетиковНедавно прошло собрание Европейской ассоциации по изучению диабета и на ней китайские ученые заявили, что пиво может быть полезным.Ученые провели анализ десяти предыдущих работ, которые были связаны с употреблением алкоголя и диабетом ІІ типа. В выборку этих работ попали 575 человек, которые проходили исследования.Исследователи сделали вывод, что если употреблять алкоголь умеренно (не меньше 20 грамм этанола), то он улучшает переработку глюкозы. Такое количество содержится в 500 мл пива, 200 мл вина или 50 мл крепких спиртных напитков.«Для того чтобы провести точные исследования влияния алкоголя на уровень сахара в крови, необходимо еще время», — цитирует издание доктора Юйлина Чена.Но коллеги китайских ученых не разделяют их мнения. Чем меньше человек употребляет алкогольных напитков, тем ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также инсульта, поэтому нужно употреблять алкоголь меньше, но никак не больше, говорит профессор Навид Саттар, специалист в области метаболизма.