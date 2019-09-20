Об этих опасных болезнях расскажет запах изо рта

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Неприятный запах изо рта может говорить сразу о нескольких заболеваний.Таким образом лучше всего будет обратиться к врачу, чтобы он помог определить источник этого дискофорта. Ведь он и правда может быть предвестником опасных болезней.В первую очередь неприятный запах может быть вызван болезнями полости рта. Причем это может быть как кариес, так и пародонтоз. В связи с этим, следует удалять налет не только с зубов, но из десен и языка. Ведь именно из-за налета на этих частях рта возникает неприятный запах изо рта.Также следует проверить свои органы дыхания. Неприятный запах изо рта может быть ярким признаком тонзиллита, отита, пневмонии и бронхита.А самое главное, что тухлый запах зачастую сопровождает гастрит и наличие глистов, кислый возникает во время язвы и панкреатита, гнилостный говорит об энтерите или других проблемах с пищеводом и кишечником, а горький запах может быть признаком гепатита или проблем с желчными протоками. запах ацетона связывают с диабетом или заболеваниями почек.Поэтому следите за своей гигиеной и обращайте внимания на любой дискомфорт. В любом случае, если у вас возник противный запах изо рта, то всегда лучше перестраховаться и исследовать причину его появления.