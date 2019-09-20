Зарубежные диетологи рассказали о пользе сала

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Этот продукт обладает особенными качествами.Исключительно полезный и богатый состав сала сделал его фаворитом зарубежных диетологов.Благодаря наличию арахидоновой кислоты — омега-6-ненасыщенной жирной кислоты, продукт способен улучшать работу головного мозга, сердечной мышцы и нормализовать обмен холестерина, а витамины А, D и E делают его незаменимым для поддержания здоровья костей.При этом эксперты уточняют, что полезно исключительно сырое сало и в небольших количествах: рекомендуемая норма составляет 10-30 граммов в день. Его стоит потреблять без хлеба и в первой половине дня как энергетически насыщенный продукт. Хранить сало диетологи советуют не в морозилке, а в основном отделении холодильника непродолжительное время.Также ученые отметили, что в копченом виде сало вредно для здоровья, употребление такого продукта необходимо ограничить несколькими ломтиками в месяц. А людям с болезнями почек, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы необходимо полностью исключить копченое сало из рациона.