Ученые предупреждают о пандемии похожей на грипп болезни, которая убьет миллионы человек

Представители GPMB опубликовали доклад под названием «Мир в опасности».Ученые Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB) выступили с предупреждением об угрозе пандемии «гриппоподобного заболевания», которая может распространиться по миру менее чем за двое суток. По прогнозам, она способна убить до 80 миллионов человек.В нем они пишут, что принять масштабы пандемии могут десятки уже известных медицине или же новых вирусов. Самыми вероятными инфекциями, которые могут захватить таким образом весь мир, они считают пять разновидностей гриппа, вирусы Эбола, Денге и Зика, а также желтую лихорадку.По словам ученых, сегодня риск того, что в мире может вспыхнуть пандемия какого-нибудь из этих заболеваний, высок как никогда. Этому способствует тот факт, что перемещение людей по миру является очень интенсивным — ежедневно миллионы человек перемещаются из страны в страну, с континента на континент.«Вирусам-убийцам понадобится всего 36 часов, чтобы распространиться по планете. Эти патогены обладают страшным потенциалом. Они способны убивать десятки миллионов людей, разрушать экономики, дестабилизировать национальную безопасность», — говорится в докладе.По оценке ученых, ни одна страна сегодня не готова к такой угрозе — те усилия, которые предпринимают власти многих государств по подготовке к эпидемиям, явно недостаточны.