Специалисты объяснили главные причины головокружений

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Наиболее частой причиной головокружения является колебание артериального давления. Однако голова может закружиться и по другим причинам, в том числе опасным.Травма головы. При закрытой черепно-мозговой травме головокружение обычно развивается сразу. Но врачи предупреждают, что при некоторых видах травм головокружение может возникать лишь на 4-5 сутки после эпизода повреждения. Травмы головы опасны теми нарушениями, которые могут возникать как их последствия, порой весьма долгосрочными. Поэтому любая такая травма требуют обязательного осмотра врачом-нейрохирургом или травматологом.Падение сахара в крови (гипогликемия). Стабильная концентрация сахара в крови очень важна для нормального функционирования головного мозга. Причиной головокружения может стать снижение уровня сахара, его падение до показателей менее 3,3 ммоль/л. Низкий сахар в крови, в свою очередь, может быть следствием других неблагоприятных процессов в организме, например, диабета.Анемия. При анемии организм испытывает нехватку железа, в нем снижается гемоглобин. В таких обстоятельствах человек ощущает головокружение, головную боль, слабость. У самой анемии – много причин. Например, недостаточно железа организм получает с пищей, либо имеет место кровотечение, в том числе внутреннее. Кроме того, нехватка железа может быть спровоцирована эрозией желудка или полипами, геморроем, язвами.Болезнь Меньера. Это неврологическое расстройство проявляется системным головокружением, звоном, шумом в ушах, снижением слуха, а также вегетативными нарушениями в виде тошноты, потливости и других. В случае прогрессирования болезни Меньера приступы сильного головокружения могут возникать нескольких раз в сутки.Эпилепсия. Данное заболевание не всегда проявляется в виде приступов судорог. Некоторые формы эпилепсии сильно отличаются от классической. Так, например, при височной форме проявляются периодические головокружения, а не судороги.