Скоро пятница: врачи рассказали, чем полезен алкоголь

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Оказывается, умеренное употребление пива или вина способно предотвращать популярное заболевание.Во время конференции Европейской ассоциации по изучению диабета китайские исследователи из Юго-Восточного университета удивили коллег своим заявлением. Они сообщили, что пиво и вино способны снижать риск развития диабета.К такому выводу ученые пришли после серии экспериментов. В исследованиях было задействовано 575 людей. Оказалось, что те, кто ежедневно выпивает бокал пива или вина, реже заболевают диабетом второго типа. Связано это с тем, что спиртное очень благотворно влияет на переработку глюкозы.Исследователи выяснили, что ежедневно можно употреблять 500 мл пива или 200 мл настоящего вина. Количество этанола в сутки не должно превышать 20 грамм.В будущем китайские ученые планируют провести более детальное исследование, посвященное связи алкоголя и риска развития диабета второго типа.Коллеги не разделили оптимизм китайских исследователей во время конференции. По их мнению, даже если спиртное снижает риск развития диабета, но оно существенно повышает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также инсульта.