Названа новая опасность курения электронных сигарет

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Вейпинг может быть ничуть не менее опасен, чем курение. Доказательством этому могут быть шесть смертей, которые случились из-за него в США.К такому выводу пришли эксперты и медики. Они полагают, что легочная недостаточность может быть вызвана вдыханием паров витамина Е в масляной форме. Он содержится в различных добавках, используемых при приготовлении жидкостей для электронных сигарет.Кроме того, воспалительную реакцию в легких могут вызывать и сами базовые компоненты курительной жидкости — обычно это смесь глицерина и пропиленгликоля.Также указано, что, помимо упомянутых выше компонентов, там содержится масса «потенциально вредных» соединений и токсичных примесей, включая канцерогены (вызывают рак) и отравляющие вещества.Уже доказано, что пар электронных сигарет содержит следы металлов – либо от нагревательного элемента, либо от других частей курительного устройства.