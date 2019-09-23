«Смертельная» семерка пищевых привычек, от которых стоит отказаться

Группа исследователей из Великобритании и США нашла связь между пищевыми привычками и смертностью.Оказывается, почти половина всех смертей от инфаркта, инсульта и диабета напрямую связана с тем, что мы едим.Как же выглядит эта самая «смертельная семерка»? Все ваши «враги» в этом списке!Избыток соли в рационеА вот и наш чемпион! Избыток соли — страшный «убийца», на совести которого почти 10% смертей. Избыток соли задерживает жидкость в организме, повышая нагрузку на сердце и почки. По рекомендациям ВОЗ, взрослые и дети старше 7 лет должны потреблять не больше 5 г соли в день (одна чайная ложка). Не забывайте, что, помимо соли в домашних блюдах, есть еще хлеб, соусы, выпечка, полуфабрикаты, и чтобы увеличить срок их хранения, производители не скупятся на соль.Что делать: для начала сократите до минимума употребление селедки, соленых огурчиков и других консервированных овощей. Готовя еду, старайтесь вместо соли использовать больше специй. Соленый вкус усиливается кислым, поэтому даже едва посоленный салат будет вкуснее с лимонным соком и свежей зеленью, а мясо — с яблоками или соусом из брусники.Увлечение сладкими напиткамиСладкие напитки сильно повышают содержание сахара в крови и при этом не несут практически никакой пищевой ценности. Ответственны за 7,4% смертей от инфаркта, инсульта и диабета.К этой категории относятся баночки с колой, фруктовые соки с добавлением сахара, спортивные напитки, энергетики, молочные коктейли с добавками и даже обычные чай и кофе, если вы пьете их с сахаром.Что делать: замените сладкие напитки за обедом чистой питьевой водой, откажитесь от чая и кофе с сахаром, а в молочных коктейлях используйте вместо сиропа кусочки фруктов или ягоды. Главное — не меняйте «шило на мыло», переходя с сахара на искусственные подсластители (они только усиливают аппетит и заставляют есть больше).Нехватка фруктовНехватка фруктов в ответе за 7,5% смертей. Всемирная организация здравоохранения рекомендует каждому человеку съедать не менее 5 порций (около 400 г) фруктов и овощей в день. Порция — это, например, одно яблоко, груша или горсть клубники. По статистике, лишь 9% наших соотечественников едят достаточно овощей и фруктов.Что делать: добавляйте к завтраку яблоко, банан, пригоршню свежих или замороженных ягод, вместо апельсинового сока из пакета съешьте настоящий апельсин, «перекусывайте» фруктами, а не печеньем или булочками.Нехватка свежих овощейВсе понятно: свежие овощи — это дорого, особенно зимой. Но совсем без них никак нельзя. Нехватка свежих овощей — виновник 7,5% смертей.Что делать: выбирайте овощи по сезону (например, летом — помидоры, огурцы, перец, а зимой — капусту, морковь, тыкву), добавляйте в еду свежую зелень, которую можно покупать или самим растить на подоконнике, а зимой используйте замороженные овощи, которые намного дешевле свежих.Недостаток омега-3-жирных кислотКислоты с этим длинным и сложным названием есть в жирной рыбе (лосось, форель, тунец, сардина, скумбрия). Не зря коренные жители Гренландии, которые больше всех в мире едят рыбу, почти не знают болезней сердца. Кроме того, омега-3-жирные кислоты отвечают за здоровье кожи, крепость и красоту волос и ногтей. Недостаток омега-3 отвечает за 7,8% смертей.Что делать: чтобы сэкономить, покупайте не охлажденную, а замороженную рыбу. Хорошее подспорье — консервы в собственном соку или в масле, главное, чтобы они были сделаны вблизи от мест вылова, а не за 1000 км до ближайшего моря. Если вы терпеть не можете даже запах рыбы, не расстраивайтесь: омега-3-жирные кислоты есть в грецких орехах, льняном семени, тыквенных семечках, оливковом масле, спарже, фасоли.Чрезмерное употребление продуктов из переработанного мясаВы наверняка слышали, что колбасы, сосиски, ветчина, копчености — это очень вредно. Продукты из переработанного мяса в ответе за 8,2% смертей. Дело в том, что в них содержится много соли и нитритов. По оценке ВОЗ, если каждый день съедать всего 50 г переработанного мяса, это повышает риск рака прямой кишки и некоторых других онкозаболеваний на 18%.Что делать: вместо колбасы и сосисок лучше ешьте запеченную в духовке натуральную куриную грудку или индейку (кстати, отличный вариант для бутерброда).Игнорирование орехов и семечекЕсли бы люди ели больше орехов и семечек, можно было бы избежать 8,5% смертей.Орехи и семена — настоящий природный склад витаминов и микроэлементов. В грецких орехах много калия, магния и йода, в фундуке — витаминов группы В и фолиевой кислоты, в миндале — фосфора, магния, железа, меди, в семечках подсолнечника — магния, витаминов Е и D.Что делать: бежать и покупать мешок орехов не нужно, помните, они не только полезны, но и страшно калорийны. Чтобы получить максимум пользы, достаточно употреблять 30?50 г (небольшая горсть) орехов в день.