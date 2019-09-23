Медики рассказали, помогают ли мед и варенье при простуде

Эти методы не лечат заболевание.С приходом осени с неустойчивой погодой и сильным ветром украинцы стали чаще болеть. Простуды сейчас являются главной проблемой, которая косит всех от мала до велика. Медики рассказали, какие средства не помогают выздороветь, а лишь способны ухудшить состояние.Волшебные порошки и таблеткиНа первом месте в аптеках по объемам продаж стоят порошки и таблетки, снимающие неприятные ощущения – температуру, боль в горле, головную боль, ломоту в теле. Стоит знать, что подобные препараты необходимы лишь в экстренных случаях, когда нужно убрать ощущения болезни и сходить в амбулаторию на прием врача.К таким бесполезным препаратам относятся и леденцы от кашля и боли в горле. Некоторые из них даже относят к антибактериальным средствам, но результат один – пациент не выздоравливает мгновенно, а горло продолжает болеть, пока организм не поборет инфекцию или простуду. При этом отказываться от леденцов не стоит, они способны смягчить и снять боль, чтобы лечение прошло без особых сложностей.Еще одним средством являются капли в нос. В них добавлено вещество, которое позволяет разблокировать носовые ходы и снизить объем выделений. Их применение не всегда бесполезно. Если нос заложен, то прекращается доступ воздуха к гайморовым пазухам и придаткам. В результате слизь застаивается там, а бактерии чувствуют себя отлично и начинают размножаться.Повышенная температура телаБольшинство украинцев считает, что любое показание термометра, которое выше 36,6 градусов нужно убирать. Врачи давно опровергли эту идею и заявили, что организм борется с болезнью активно только при высокой температуре. Опасность для здоровья и жизни человека представляют показатели выше 39 градусов. Поэтому, если на градуснике температура не превышает 38,5 градусов, то таблетки и сиропы не понадобятся.Целебный потДо недавнего времени считалось, что во время простуды или инфекционного заболевания нужно укутаться в одеяло и плед, одеть теплый свитер и носки, а также напиться горячего чая. Эти приемы, как считалось ранее, помогают пропотеть, а с потом выходит и болезнь. Современные тенденции и исследования показали, что пот не способствует выздоровлению, а снижение температуры тела может осуществляться только через тонкую натуральную ткань. Поэтому во время болезни лучше одеть хлопчатобумажную пижаму и носки. Также считается, что тело должно отдавать тепло во внешнюю среду, чтобы не наступил перегрев, а не консервировать под одеялами и пледом.Еще одним мифом является запрет на купание во время болезни. Это делать просто необходимо, ведь с потом на кожу попадают токсины, которые необходимо смыть теплой водой.Мед и вареньеПростуда ассоциируется с горячим чаем, малиновым вареньем и медом. Однако все эти средства наносят большой вред организму, так как вызывают усиленную работу внутренних органов, что является ударом по и так ослабленному организму. Варенье из малины и мед не снижают температуру, но способствуют активизации работы поджелудочной железы. Она должна выработать еще большее количество инсулина, чтобы переработать поступивший сахар. Горячие напитки также под запретом, так как они раздражают воспаленную слизистую в горле, которая и без этого подверглась атаке вирусов и бактерий. Все напитки должны быть комнатной температуры.Аскорбиновая кислотаПока человек здоров, он не задумывается о своем рационе, фрукты и овощи отходят на второй план. Стоит ему заболеть, как вдруг на ум приходит мысль укрепить иммунитет и в ход идут все возможные средства. Аскорбинка или витамин С является известным борцом с инфекциями, но ударная доза витамина может стать убийственной для больного. Организм не воспринимает больше, чем ему нужно этого витамина. Излишки могут в лучшем случае просто вывестись с мочой, а в худшем случае вызвать аллергию и проблемы с печенью. Поэтому овощи и фрукты, богатые полезными витаминами и микроэлементами должны быть в рационе всегда.Все перечисленные средства и приемы не всегда бессмысленны и опасны для здоровья. Примененные с умом методы борьбы с плохим самочувствием помогут организму справиться с болезнью.