Эти виды рака могут передаваться по наследству

Когда опухоли связаны с генетикой.Медики из Соединенных Штатов Америки рассказали об онкологических заболеваниях, которые чаще всего передаются по наследству. Генетическая предрасположенность к раку, как отметили эксперты, угрожает относительно небольшому числу людей.По данным Американской ассоциации по борьбе с онкологическими болезнями, только пять-десять процентов случаев злокачественных опухолей связаны с плохой наследственностью. Большинство остальных случаев рака — это результат образа жизни и разнообразных факторов внешнего воздействия.«Если говорить о злокачественных новообразованиях, которые возникают из-за передаваемых по наследству мутантных генов, то это, как правило, рак органов репродуктивной системы. Например — рак молочной железы или яичников у женщин. Кроме того, нередко по наследству передаются генетические особенности, которые приводят к развитию рака органов пищеварительной системы», — рассказывают американские ученые.«Семейный» рак часто развивается в молодом возрасте, так как патологические процессы протекают в организме с самого рождения, постепенно ускоряясь под действием разных неблагоприятных факторов. Генетическую предрасположенность к развитию рака можно выявить при помощи современных методов анализа ДНК — добавляют специалисты.