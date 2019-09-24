Эффективные способы избавиться от темных кругов под глазами
Одной из эстетических проблем, беспокоящих мужчин и женщин во всем мире, являются темные круги, которые образуются вокруг глаз.
Темные круги вокруг глаз возникают когда меланин начинает производится в избыточных количествах и капилляры на поверхности кожи расширяются.
В большинстве случаев, это происходят из-за генетической предрасположенности, но также может быть вызвано недостатком сна, курением или загрязнением окружающей среды.
Как правило, они сопровождаются воспалением век, хотя это происходит не во всех случаях.
Хорошая новость заключается в том, что существует множество косметических продуктов, которые могут свести к минимуму их внешнее проявление и помогают придать лицу свежий и молодой вид.
Среди таких вариантов есть некоторые домашние средства, которые, благодаря свойствам своих ингредиентов, помогут уменьшить размер темных кругов, не подвергая при этом кожу воздействию агрессивных химикатов.
Зеленый чай в пакетиках
Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и танинов, зеленый чай является хорошим выбором, чтобы уменьшить темные круги.
Он уменьшит воспаление и улучшит кровообращение, помогая устранить эту проблему.
Ингредиенты: 2 пакетика зеленого чая, 1 стакан горячей воды (250 мл).
Что нужно делать?
Положите зеленый чай в пакетиках в кипяток и дайте настояться в течение 10 минут.
Затем положите пакетики в холодильник и когда они хорошо охладятся, приложите их к глазам на 15 минут.
Повторяйте эту процедуру каждый день, чтобы устранить мешки под глазами.
Розовая вода
Розовая вода — это натуральное тонизирующее средство, она глубоко увлажняет нашу кожу и помогает устранить темные круги под глазами, которые делают наш взгляд усталым.
Это средство также содержит антиоксиданты, витамины и минералы, которые укрепляют клетки кожи, способствуя регенерации тканей.
Ингредиенты: 6 лепестков роз, ? чашка воды (125 мл).
Что нужно делать?
Порежьте лепестки розы и поставьте их на медленный огонь, залив половиной стакана воды, на 40 минут.
Если вода выкипит, вы можете добавить еще немного.
По истечении этого времени, дайте розовой воде настояться и остыть и нанесите ее на кожу при помощи ватного тампона.
Повторяйте эту процедуру утром и вечером.
Помидор
В мякоти томата содержится антиоксидант под названием ликопин, действие которого уменьшает темные круги и мешки, так как он борется с воспалением.
Ингредиенты: 1 помидор, ? чайной ложки свежего лимонного сока (2 мл), 1 щепотка куркумы.
Что нужно делать?
Измельчите в пюре спелый помидор и смешайте его с лимонным соком и куркумой.
Нанесите продукт на область вокруг глаз и оставьте на 15 минут.
Смойте и нанесите увлажняющий крем.
Используйте его только в ночное время, так как это средство делает кожу повышенно чувствительной к солнцу.
Листья мяты
Измельченные листья мяты тоже помогут успокоить уставшие глаза и уменьшить появление темных кругов.
Ингредиенты: 1 горсть свежей мяты, сок ? лимона.
Что нужно делать?
Разотрите горсть свежих листьев мяты и смешайте их с лимонным соком.
Нанесите получившуюся пасту на пораженные участки и оставьте на 15 минут.
Смойте холодной водой и насухо вытрите мягкой тканью.
Повторяйте эту процедуру каждый день, чтобы получить положительный результат.
Молоко
Молочная кислота, содержащаяся в молоке, это вещество которое смягчает и увлажняет кожу, обновляя ее.
Если нанести молоко на темные круги под глазами, это успокоит воспаление и уменьшит темную пигментацию, которая придает лишний возраст лицу.
В дополнение к этому, молоко даст коже белки, ферменты и антиоксиданты, которые ускоряют восстановление клеток.
Ингредиенты: ? стакана молока (62 мл), 4 кубика льда.
Что нужно делать?
Киньте лед в молоко, подождите, пока оно охладится и нанесите на глаза, при помощи ватных компрессов.
Держите их на глазах, пока они не нагреются. Повторяйте процедуру два раза в день.
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Ананасовый сок с куркумой
В ананасе содержится вещество бромелин, который действует как естественное противовоспалительное средство, помогающее справиться с темными кругами и мешками.
В то же время, куркума содержит активный компонент куркумин, который усиливает противовоспалительное и защитное действие ананаса.
Ингредиенты: 1 чайная ложка куркумы (5 г), 2 столовые ложки ананасового сока (20 мл).
Что нужно делать?
Приготовьте густую пасту из куркумы и ананасового сока.
Нанесите эту маску на область вокруг глаз и оставьте на 15 минут.
Смойте и повторяйте эту процедуру каждый вечер.
Выберите любое из этих средств, чтобы уменьшить темные круги под глазам, и вы убедитесь, что вам больше не придется тратить целое состояние на обычные косметические средства.
Конечно, стоит иметь в виду, что этот эффект не достигается сразу и потребуется несколько применений, чтобы темные круги под глазами больше не портили вам настроение.
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