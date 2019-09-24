Эффективные способы избавиться от темных кругов под глазами

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Они действительно работают.Одной из эстетических проблем, беспокоящих мужчин и женщин во всем мире, являются темные круги, которые образуются вокруг глаз.Темные круги вокруг глаз возникают когда меланин начинает производится в избыточных количествах и капилляры на поверхности кожи расширяются.В большинстве случаев, это происходят из-за генетической предрасположенности, но также может быть вызвано недостатком сна, курением или загрязнением окружающей среды.Как правило, они сопровождаются воспалением век, хотя это происходит не во всех случаях.Хорошая новость заключается в том, что существует множество косметических продуктов, которые могут свести к минимуму их внешнее проявление и помогают придать лицу свежий и молодой вид.Среди таких вариантов есть некоторые домашние средства, которые, благодаря свойствам своих ингредиентов, помогут уменьшить размер темных кругов, не подвергая при этом кожу воздействию агрессивных химикатов.Зеленый чай в пакетикахБлагодаря высокому содержанию антиоксидантов и танинов, зеленый чай является хорошим выбором, чтобы уменьшить темные круги.Он уменьшит воспаление и улучшит кровообращение, помогая устранить эту проблему.Ингредиенты: 2 пакетика зеленого чая, 1 стакан горячей воды (250 мл).Что нужно делать?Положите зеленый чай в пакетиках в кипяток и дайте настояться в течение 10 минут.Затем положите пакетики в холодильник и когда они хорошо охладятся, приложите их к глазам на 15 минут.Повторяйте эту процедуру каждый день, чтобы устранить мешки под глазами.Розовая водаРозовая вода — это натуральное тонизирующее средство, она глубоко увлажняет нашу кожу и помогает устранить темные круги под глазами, которые делают наш взгляд усталым.Это средство также содержит антиоксиданты, витамины и минералы, которые укрепляют клетки кожи, способствуя регенерации тканей.Ингредиенты: 6 лепестков роз, ? чашка воды (125 мл).Что нужно делать?Порежьте лепестки розы и поставьте их на медленный огонь, залив половиной стакана воды, на 40 минут.Если вода выкипит, вы можете добавить еще немного.По истечении этого времени, дайте розовой воде настояться и остыть и нанесите ее на кожу при помощи ватного тампона.Повторяйте эту процедуру утром и вечером.ПомидорВ мякоти томата содержится антиоксидант под названием ликопин, действие которого уменьшает темные круги и мешки, так как он борется с воспалением.Ингредиенты: 1 помидор, ? чайной ложки свежего лимонного сока (2 мл), 1 щепотка куркумы.Что нужно делать?Измельчите в пюре спелый помидор и смешайте его с лимонным соком и куркумой.Нанесите продукт на область вокруг глаз и оставьте на 15 минут.Смойте и нанесите увлажняющий крем.Используйте его только в ночное время, так как это средство делает кожу повышенно чувствительной к солнцу.Листья мятыИзмельченные листья мяты тоже помогут успокоить уставшие глаза и уменьшить появление темных кругов.Ингредиенты: 1 горсть свежей мяты, сок ? лимона.Что нужно делать?Разотрите горсть свежих листьев мяты и смешайте их с лимонным соком.Нанесите получившуюся пасту на пораженные участки и оставьте на 15 минут.Смойте холодной водой и насухо вытрите мягкой тканью.Повторяйте эту процедуру каждый день, чтобы получить положительный результат.МолокоМолочная кислота, содержащаяся в молоке, это вещество которое смягчает и увлажняет кожу, обновляя ее.Если нанести молоко на темные круги под глазами, это успокоит воспаление и уменьшит темную пигментацию, которая придает лишний возраст лицу.В дополнение к этому, молоко даст коже белки, ферменты и антиоксиданты, которые ускоряют восстановление клеток.Ингредиенты: ? стакана молока (62 мл), 4 кубика льда.Что нужно делать?Киньте лед в молоко, подождите, пока оно охладится и нанесите на глаза, при помощи ватных компрессов.Держите их на глазах, пока они не нагреются. Повторяйте процедуру два раза в день.Читайте также: Названа диета, способная очистить организм от токсинов за три дняАнанасовый сок с куркумойВ ананасе содержится вещество бромелин, который действует как естественное противовоспалительное средство, помогающее справиться с темными кругами и мешками.В то же время, куркума содержит активный компонент куркумин, который усиливает противовоспалительное и защитное действие ананаса.Ингредиенты: 1 чайная ложка куркумы (5 г), 2 столовые ложки ананасового сока (20 мл).Что нужно делать?Приготовьте густую пасту из куркумы и ананасового сока.Нанесите эту маску на область вокруг глаз и оставьте на 15 минут.Смойте и повторяйте эту процедуру каждый вечер.Выберите любое из этих средств, чтобы уменьшить темные круги под глазам, и вы убедитесь, что вам больше не придется тратить целое состояние на обычные косметические средства.Конечно, стоит иметь в виду, что этот эффект не достигается сразу и потребуется несколько применений, чтобы темные круги под глазами больше не портили вам настроение.