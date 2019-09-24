О каких болезнях говорят постоянно холодные руки

Постоянно холодные руки могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем.В список возможных причин данного синдрома медики включили железо-дефицитную анемию, вегето-сосудистую дистонию, диабет, остеохондроз и другие заболевания.Неприятное ощущение из-за холодных рук нередко имеет связь с нарушением кровообращения. Последнее может быть результатом генетической предрасположенности, слабого функционирования отдельных частей тела, постоянных зажимов в мышцах.У людей с синдромом Рейно или склеродермией холодеют пальцы рук, появляется ощущение покалывания, кожные покровы становятся стянутыми и приобретают белый, иногда синюшный цвет. Это случается из-за стресса, воздействия низкой температуры. После окончания приступа кожа рук становится красной, что сопровождается болью и жаром. Если появились такие симптомы, необходимо проконсультироваться с дерматологом, сделать анализы крови, УЗИ внутренних органов, рентген костей.Холодные руки часто могут быть связаны с железо-дефицитной анемией. Железо — главный компонент гемоглобина крови, его нехватка становится причиной нарушения обменных процессов в клетках. Нерациональное питание, нарушение всасывания элемента, повышенные кровопотери, бледность кожных покровов, усталость, учащение сердцебиения, головокружение — все это сигнализирует о железо-дефицитной анемии.Синдром холодных рук встречается у курильщиков; людей, страдающих от вегето-сосудистой дистонии, заболеваний щитовидной железы, диабета, атеросклероза, остеохондроза, болезней артерий. Причинами ощущения холода в конечностях могут быть диеты, недостаток энергии.Медики рекомендуют заниматься физическими упражнениями для согревания, употреблять больше продуктов, содержащих йод, железо, повышать гемоглобин, разогревать руки с помощью изделий из овечьей шерсти и вести здоровый образ жизни.