Диетологи назвали самый полезный вид хлеба

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Кому не стоит есть ржаной хлеб.У большинства хлеб входит в ежедневный рацион и без него не обходится ни один приём пищи. Эксперты в области медицины и здоровья назвали полезные и вредные для организма человека сорта данного продукта.По словам экспертов, белый хлеб, для выпекания которого используют очищенную пшеничную муку, практически не содержит клетчатки, а вместо неё в составе увеличивается количество крахмала, что может стать причиной повышения уровня сахара в крови. Хлеб из ржаной муки по сравнению с белым менее калорийный и не вызывает «колебаний» глюкозы в организме, однако тоже не слишком полезен из-за добавок и упрощения производителями технологии изготовления. Цельнозерновой ржаной продукт эксперты называют самым полезным среди остальных видов, так как содержащиеся в нём грубые частицы полезны для кишечника и пищеварения.В хлебе с отрубями большое количество магния и калия, поэтому его рекомендуют употреблять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, данный сорт обогащает организм человека витаминами B и E, снижает уровень сахара и способствует выведению холестерина. Подводя итог, эксперты напоминают, что людям с болезнями ЖКТ не следует употреблять хлеб с отрубями и цельным зерном, а здоровым – ограничиться порцией около 200 граммов в день ввиду высокой калорийности продукта.