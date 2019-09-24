Врачи назвали алкогольный напиток, защищающий от диабета

Достаточно пить пол литра в день.Китайские ученые пришли к выводу о том, что умеренное употребление пива повышает показатели метаболизма глюкозы. А от них зависит вероятность человека столкнуться с диабетом.Радостная новость для миллионов людей, которые относят себя к любителям пенистого напитка. Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа. Впрочем, тот же эффект можно получить и от одного бокала вина. Умеренное употребление алкоголя в размере не более двух с половиной единиц в день может улучшить метаболизм глюкозы. Диабет второго типа характеризуется нарушенной способностью расщеплять глюкозу, что приводит к скачкам уровня сахара в крови, резистентности к инсулину и прибавке лишнего веса.Впрочем, выводы китайских ученых уже подверглись существенной критике со стороны их коллег из других стран мира. Они подчеркивают, что ни в коем случае нельзя рекомендовать людям защищать себя от диабета с помощью алкоголя, поскольку спиртные напитки могут провоцировать опасные изменения уровня сахара в крови. А это, в свою очередь, приведет к лишнему весу и ожирению, которые являются основными драйверами диабета второго типа.Однако китайские эксперты подчеркивают, что речь идет исключительно об умеренном употреблении спиртных напитков. Свои выводы они сделали на основе метаанализа 10 исследований, изучавших связь алкоголя и диабета второго типа. Употребление спиртных напитков улучшало метаболизм глюкозы, что снижало показатели инсулина.