Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть орехи

Орехи полезны для нашего организма, они содержат в себе множество полезных веществ.Но, как оказалось, орехи можно есть не всегда, а только при отсутствии определенных заболеваний.В числе болезней, при которых грецкие, кедровые, миндаль, и прочие не могут быть включены в рацион, назвали ОРВИ, ангину, кашель и простуду, а также диатез, крапивницу, экзему, псориаз и нейродермит.Помимо них орехи противопоказаны при энтероколитах, язвах желудка, колитах и гастритах, болезнях двенадцатиперстной кишки.Даже здоровым людям не желательно переусердствовать с орехами, дабы не вызвать рвоту, головную боль и тошноту. И даже отравление.В малых же дозах орехи принесут только пользу.