Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть орехи
Но, как оказалось, орехи можно есть не всегда, а только при отсутствии определенных заболеваний.
В числе болезней, при которых грецкие, кедровые, миндаль, и прочие не могут быть включены в рацион, назвали ОРВИ, ангину, кашель и простуду, а также диатез, крапивницу, экзему, псориаз и нейродермит.
Помимо них орехи противопоказаны при энтероколитах, язвах желудка, колитах и гастритах, болезнях двенадцатиперстной кишки.
Даже здоровым людям не желательно переусердствовать с орехами, дабы не вызвать рвоту, головную боль и тошноту. И даже отравление.
В малых же дозах орехи принесут только пользу.
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