Медики объяснили, как правильно измерять давление

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Тонометр необходим не только людям преклонного возраста и женщинам в положении, но и всем остальным, так как повышение или снижение артериального давления влияет на общее состояние человека.Однако недостаточно просто держать тонометр дома — очень важно пользоваться им согласно правилам. При использовании данного прибора можно совершить ряд ошибок, которые повлияют на конечный результат.Так, неправильно выбрав размер манжеты, можно получить ошибочный результат измерения. Использование слишком маленькой манжеты может привести к сдавливанию руки, а манжету большого размера будет сложно фиксировать. Эксперты утверждают, что для получения точного результата необходимо подбирать манжету в индивидуальном порядке, учитывая окружность плеча.Чаще всего мы забываем, что при измерении давления рука должна быть расположена на уровне сердца. Неправильное расположение руки может повлиять на результат измерения, так поместив руку ниже уровня сердца, можно обнаружить повышение показателей артериального давления.Вдобавок для получения точного результата манжету необходимо закрепить на уровне сердца. Давление можно мерить и лежа, и сидя, только при условии, что манжета будет закреплена правильно.Для точности результата специалисты советуют мерить давление при соблюдении следующих правил:Мерить давление по истечении двух часов после еды;Не пить кофе и не курить в течение 30 минут перед измерением;Мерить давление только при условии, что после использования сосудосуживающих капель прошло 2 часа;Перед измерением пробыть в состоянии покоя около 5 минут;Перед измерением необходимо сходить в туалет.