Названы первые симптомы рака головного мозга, которые нельзя игнорировать
Кандидат медицинских наук, нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о симптомах рака мозга, которые люди часто игнорируют. Это хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения и онемение конечностей.
Самой агрессивной формой рака мозга является глиобластома. Это крайне агрессивная опухоль, которая плохо поддаётся лечению. Пациенты сталкиваются с головокружением, слабостью, повышенной утомляемостью, снижением слуха и зрения, а также с нарушением двигательной активности. Иногда человек начинает вести себя неадекватно.
Симптомы болезни зависят от области мозга, в которой расположено образование. По словам медика, хирургическое вмешательство, химиотерапия и радиотерапия дают некий контроль над ростом опухоли, но не решают проблему. Полностью эту болезнь на сегодняшний день вылечить нельзя.
— Ведущий фактор — это генетическая поломка, — отметил врач.
Причины развития этого вида опухолей, как и других злокачественных заболеваний, пока неизвестны.
По словам учёных, когда генетическая программа в организме даёт сбой, клетки начинают неконтролируемо делиться. Так образуются злокачественные опухоли. При этом рак может затронуть любые системы организма.
Каждый должен следить за своим здоровьем: обследоваться на регулярной основе, делать гастроскопию. Женщинам после сорока нужна маммография, мужчинам необходимо посещать уролога.
Отметим, что все вышеперечисленные симптомы могут быть признаком других болезней, куда менее опасных. В любом случае, нужно обратиться к врачу и пройти обследование.
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