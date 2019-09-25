Названы первые симптомы рака головного мозга, которые нельзя игнорировать

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Промедление может усугубить ситуацию.Кандидат медицинских наук, нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о симптомах рака мозга, которые люди часто игнорируют. Это хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения и онемение конечностей.Самой агрессивной формой рака мозга является глиобластома. Это крайне агрессивная опухоль, которая плохо поддаётся лечению. Пациенты сталкиваются с головокружением, слабостью, повышенной утомляемостью, снижением слуха и зрения, а также с нарушением двигательной активности. Иногда человек начинает вести себя неадекватно.Симптомы болезни зависят от области мозга, в которой расположено образование. По словам медика, хирургическое вмешательство, химиотерапия и радиотерапия дают некий контроль над ростом опухоли, но не решают проблему. Полностью эту болезнь на сегодняшний день вылечить нельзя.— Ведущий фактор — это генетическая поломка, — отметил врач.Причины развития этого вида опухолей, как и других злокачественных заболеваний, пока неизвестны.По словам учёных, когда генетическая программа в организме даёт сбой, клетки начинают неконтролируемо делиться. Так образуются злокачественные опухоли. При этом рак может затронуть любые системы организма.Каждый должен следить за своим здоровьем: обследоваться на регулярной основе, делать гастроскопию. Женщинам после сорока нужна маммография, мужчинам необходимо посещать уролога.Отметим, что все вышеперечисленные симптомы могут быть признаком других болезней, куда менее опасных. В любом случае, нужно обратиться к врачу и пройти обследование.