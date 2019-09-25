Диетолог рассказала, как избежать появления растяжек

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Если растяжки уже появились, бороться с ними довольно сложно.Растяжки – это исключительно косметический дефект, но сколько неприятных эмоций переживают те, кто наблюдает эти неэстетичные следы на своей коже. Диетолог Альбина Комиссарова в Instagram рассказала, откуда берутся растяжки, а также пояснила, можно ли с ними бороться.По статистике 50-90% женщин сталкивались с этой проблемой. А это значит, как минимум, каждая вторая.Чаще всего растяжки появляются после родов или после резкого набора веса. Они не опасны для здоровья и несут в себе чисто косметический дефект. А теперь главное: крема, масла, массаж, практически не влияют на возникновение растяжек.Никто не отрицает необходимость увлажнять и питать кожу, но вы должны быть готовы, что это не спасет вас от растяжек.Что влияет на появление растяжек?Вес женщины: при высоком весе выше риск появления растяжекВозраст: чем младше, тем вероятнее появление растяжекГенетика: если ваша кожа склонна к появлению растяжек, то хоть чем намажь, увы и ахМногоплодная беременностьЧто можно сделать, чтобы растяжек не появилось?Ничего. Но можно, например, не худеть на голодных диетах на 10 кг за месяц.Как убрать растяжки?Нет ни одного метода, которой показал бы высшую степень доказанного эффекта, однако наибольшую эффективность показало лазерное удаление растяжек, это уменьшало их видимость на 50-70%.Итак, бороться с растяжками довольно сложно. В рекламе сейчас уже часто можно увидеть моделей с растяжками, потому что это нормально. Любите себя, небольшой кожный дефект не должен мешать вашему качеству жизни.