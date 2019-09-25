Эти советы помогут сохранить молодость кожи лица

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Косметологи поделились полезными советами.Во-первых, необходимо урегулировать режим сна, рацион питания, количество выпиваемой жидкости, а также следить за эмоциями, поскольку все это отражается на коже.Эксперты считают, что в борьбе со старостью и морщинами поможет отказ от вредных привычек и, конечно же, спорт, так как он улучшает микроциркуляцию всего организма, кроме того, ускоряет и улучшает работу метаболизма.Во-вторых, пейте не менее 2 литров воды, но по правилам на 1 килограмм веса требуется 30 мл жидкости.Вода необходима не только организму, но и коже, благодаря ей она становится более упругой, а морщины разглаживаются.Косметологи убеждены, что замедлить процесс старения помогут и современные косметологические средства, при этом не стоит забывать про массаж и полноценный отдых.