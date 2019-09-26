Кардиолог заявил о вреде помидоров

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Почему от них нужно отказаться.Томаты могут серьёзно навредить здоровью, хоть в них и содержится множество витаминов и минералов.Речь идёт о лектинах — разновидности белков, которые растения вырабатывают для своей защиты от вредителей. Когда они попадают в организм, запускается специфический механизм, который приводит к воспалительным процессам и различным заболеваниям, отметил врач.Эта разновидность белка уничтожает не только вредоносные бактерии, но и здоровые клетки. Помидоры могут вызывать синдром хронической усталости, привести к облысению, сыпи на коже, а также оказать негативное влияние на мозговую деятельность.Особенно важно обращать внимание на наличие в пище лектинов, если у вас есть артрит, диабет, болезни сердца, заболевания щитовидной железы, цистит, лишний вес.Известно, что в помидорах находится ликопен, который уменьшает риск возникновения злокачественных опухолей. Гандри не оспаривает этот факт, однако считает, что риск для здоровья в данном случае слишком велик.Также не нужно путать лектин с лептином, гормоном, регулирующим обмен веществ, или с лецитином, типом жира, который содержится в яйцах, подсолнечнике или сое.Врач считает томаты опасными и советует полностью отказаться от их употребления.В некоторых исследованиях говорится, что около 20% всех случаев ревматоидного артрита вызваны лектинами семейства паслёновых. Самые известные представители: помидоры, картофель, баклажаны и сладкий перец.