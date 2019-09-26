Медики подсказали, кому лучше отказаться от квашеной капусты

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Чем полезны и вредны соления.Домашняя консервация это не только вкусно, но полезно, ведь овощи сохраняют довольно много витаминов и микроэлементов, а также обладают другими свойствами.По поводу различных солений и маринадов давно ведутся споры. Кто-то выступает против них, ссылаясь на большое количество соли и развитие в банках грибков и бактерий, а другие уверяют, что соления – прекрасный способ восполнить зимний дефицит витаминов и минералов. Консервация помогает сохранить полезные свойства овощей – они не проходят термическую обработку, а сам по себе процесс соления и маринования даже увеличивает их пользу.Лидером с точки зрения пользы является квашеная капуста. В ней огромное количество витамина С и других антиоксидантов. Кроме того, квашеная капуста благотворно влияет на микрофлору кишечника. Маринованные огурцы, помидоры и другие овощи тоже помогают кишечным бактериям, но капуста все равно удерживает лидирующие позиции. Она поможет справиться с запором и наладить пищеварение.Соления и маринады богаты антиоксидантами, они помогут восстановить электролитный баланс в организме, снизить воспалительные процессы, укрепить иммунитет. Когда делаете консервы, не забудьте добавить полезных пряностей – чеснок, перец чили, укроп, базилик. Все они добавят вашим консервам не только вкус, но и пользу.Но некоторым людям соления могут навредить. В первую очередь это касается больных гипертонией, для которых избыток соли чреват ухудшением состояния. С солениями и маринадами стоит быть острожными беременным женщинам, их лучше не давать детям младше трех лет. Из-за соли, уксуса и специй консервы могут быть противопоказаны при некоторых заболеваниях, поэтому прислушивайтесь к советам своего врача.Впрочем, как отмечают медики, один-два соленых огурчика или порцию капусты иногда можно всем – главное учитывать ваши индивидуальные риски и не увлекаться.