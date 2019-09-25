В какое время суток опасно принимать лекарства от давления
Научные сотрудники провели ряд научных исследований и узнали, что употреблять таблетки от давления по утрам не всегда безопасно.
И в целом очень опасно пить лекарства от сердечно-сосудистых недугов именно в первую половину дня.
Эксперты, представляющие Уорвикский университет, который расположен в Великобритании, в ходе научной работы установили новые особенности организма.
Согласно результатам исследования биологические ритмы человека постоянно изменяются, именно по этой причине необходимо внимательно следить, какие препараты, в какое время суток правильнее употреблять.
В итоге выяснилось, фармацевтическая продукция, которая предназначена для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, совершенно не подходит для утреннего приема, в частности медикаменты, повышающие давление.
Поскольку таблетки, принятые в это время, будут давать обратный эффект и способствовать ухудшению самочувствия.
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