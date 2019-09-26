Названы причины выпадения волос на бровях

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Это необычное явление может быть симптомом патологии щитовидной железы.Брови «в ниточку» время от времени входят в моду, однако встречаются ситуации, когда волосы начинают сыпаться сами. Если потеря волос в бровях достигла трети от их объёма – это тревожный сигнал.Локализация облысения имеет определённый смысл: сыпаться волосы начинают в области, расположенной ближе к ушам. Такое «облысение» является признаком болезней щитовидной железы, отмечают медики.Дополнительные признаки, на которые надо обратить внимание: выпадение волос на любых участках тела, появление ранней седины в бровях и так далее. У женщин такая патология встречается чаще, чем у мужчин.При появлении залысин в бровях нужно поскорее обратиться к эндокринологу. На то, что барахлит именно щитовидка, могут указывать и изменения веса без каких-либо видимых причин (вы не садились на диету и не меняли образ жизни), повышенная утомляемость, нарушения женского цикла, перепады настроения, высыпания на коже.Патологии щитовидной железы среди всех заболеваний желёз внутренней секреции занимают второе место по распространённости (после поджелудочной железы). Неполадки в работе этого органа диагностируют, по статистике ВОЗ, у каждого десятого жителя планеты. При этом с каждым годом эндемический зоб, гипотиреоз и другие болезни щитовидки обнаруживаются всё чаще.