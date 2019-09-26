Названы причины выпадения волос на бровях
Брови «в ниточку» время от времени входят в моду, однако встречаются ситуации, когда волосы начинают сыпаться сами. Если потеря волос в бровях достигла трети от их объёма – это тревожный сигнал.
Локализация облысения имеет определённый смысл: сыпаться волосы начинают в области, расположенной ближе к ушам. Такое «облысение» является признаком болезней щитовидной железы, отмечают медики.
Дополнительные признаки, на которые надо обратить внимание: выпадение волос на любых участках тела, появление ранней седины в бровях и так далее. У женщин такая патология встречается чаще, чем у мужчин.
При появлении залысин в бровях нужно поскорее обратиться к эндокринологу. На то, что барахлит именно щитовидка, могут указывать и изменения веса без каких-либо видимых причин (вы не садились на диету и не меняли образ жизни), повышенная утомляемость, нарушения женского цикла, перепады настроения, высыпания на коже.
Патологии щитовидной железы среди всех заболеваний желёз внутренней секреции занимают второе место по распространённости (после поджелудочной железы). Неполадки в работе этого органа диагностируют, по статистике ВОЗ, у каждого десятого жителя планеты. При этом с каждым годом эндемический зоб, гипотиреоз и другие болезни щитовидки обнаруживаются всё чаще.
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Добавил kruzka в категорию Дерматология
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