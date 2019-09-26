Назван необычный фактор, ускоряющий старение

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Правильное отношение к своему материальному положению продлевает жизнь.Ученые из Копенгагена заявили, что чем меньше у человека денег, а точнее, если он сильно переживает по этому поводу, тем быстрее проявляются все признаки старости.Дабы провести полноценное исследование, пришлось завлечь более пяти тысяч человек среднего возраста. И результаты показали, что около восемнадцати процентов граждан, жили в бедности двадцать один год. И после этого, было проведено еще одно исследование, которое помогло определить склад ума участников.Взрослые люди, у которых нестабильное финансовое положение, имеют слабые физические способности, и у них невысокий уровень интеллекта. А у тех, у кого практически не было проблем с финансами, таких проблем не обнаружено.Также, отмечается, что в молодости, они больше озадачены не получением образования, либо же поиском работы, а тем, чтобы не прожить жизнь в нищете.Поэтому, эксперты заявили, что стрессовые ситуации по такому поводу, чреваты ранним старением. Этот стресс будто съедает человека изнутри. И страдает в первую очередь здоровье.