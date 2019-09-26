Названы лучшие продукты для здоровья кожи

Здоровое питание очень важно для внешнего вида.Забота о коже начинается не с баночки крема, а с того, что лежит на тарелке. Есть продукты, которые помогают коже приобрести естественное сияние.Жирная рыба, устрицы, мидии и другие морепродукты содержат цинк и омега-3 жирные кислоты, необходимые для регенерации кожи и восстановления коллагеновых волокон. Они помогают бороться с атеросклерозом, улучшают кровообращение, что положительно сказывается на увлажнённости и упругости кожи. А цинк препятствует появлению прыщей.Цитрусовые, а также болгарский перец, томаты, квашеная капуста содержат витамин С, который является мощным антиоксидантом. Его нехватка вызывает дряблость и сухость кожи.Морковь, перец, тыква, авокадо, шпинат и другие овощи зелёного и оранжевого цвета содержат бета-каротин, который способствует клеточному обновлению, а также витамин А. Его нехватка приводит к появлению воспалений, сухости и долго не заживающих трещин в уголках рта.Орехи содержат витамин Е, обладающий антиоксидантным действием. Он задерживает процесс старения и создаёт барьер от ультрафиолетовых лучей.Один из самых важных элементов для здоровья и красоты кожи – вода. Обычная чистая питьевая вода напрямую влияет на состояние кожи, так как является самым простым и совершенным натуральным увлажняющим средством, доступным для всех.По словам врачей, причиной, по которой кожа перестаёт сиять, могут быть различные заболевания и патологические процессы в организме. Например, вирусная инфекция, воспаления ЖКТ, нарушения гормонального фона.