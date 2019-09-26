Медики перечислили продукты, способные испортить интим

Какой еде не место на свидании.Секс может различаться с одним и тем же партнером. Дело не только в технике и настроения. Важную роль имеет и пища, съеденная перед сексом.ФастфудТяжелая пища типа нагетсов, картофеля фри и мороженого испортит бурную ночь. Надо выбирать — качественный секс или бургеры.СырСыры с плесенью улучшают сексуальную жизнь. Но частое их употребление может изменить гормональный фон. Через этот продукт может замедлиться процесс выработки гормонов, влияющих на твое половую жизнь, это — эстроген, тестостерон и прогестерон.Бобовые продуктыТочно, эти продукты полезны через клетчатку и антиоксиданты, но в то же время тяжелые. Вызывают вздутие живота и содержат фитоэстрогены, которые вытесняют тестостерон как и соевые продукты. Это и снижает либидо.Консервированные продуктыЧастое употребление этих продуктов влияет на выработку тестостерона, что негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. И уменьшается прилив крови к половым органам. Это точно не в пользу секса.ПопкорнЭтот продукт постоянно сопровождает фильмы и поднимает настроение. Но не настраивает на страстный сексуальный вечер.