Эти повседневные продукты могут спасти от рака молочной железы

Чем полезны лук и чеснок.Совместные исследования медицинских работников двух университетов — Университета в Буффало и Университета Пуэрто-Рико, показали, что лук и чеснок – это уникальные овощи. Польза для здоровья от них просто неимоверная.Ученые обнаружили интересную связь с употреблением лука и чеснока и профилактикой рака молочной железы. Это связь заинтересовала врачей, которые заметили, что в Пуэрто-Рико очень низкая статистика по заболеваемости раком среди женщин. Также известно, что лук и чеснок используются в пуэрториканской кухне повсеместно.«Лук и чеснок богаты флавонолами и сераорганическими соединениями», — этим объясняется их действие, пояснили ученые.Особенно активен против раковых клеток чеснок. Он содержит мощные антираковые соединения — S-аллилцистеин, диаллилсульфид и диаллилдисульфид, объяснили врачи.